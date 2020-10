Incidente sul Raccordo Anulare: ferito scooterista, interviene l'elisoccorso

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare dove uno scooterista è rimasto gravemente ferito mentre viaggiava in carreggiata. Al fine di consentire l'intervento dell'eliambulanza del 118 è stato chiuso temporaneamente un tratto di A90 all'altezza dell'uscita Appia (Km 44+600) in entrambe le direzioni di marcia poi riaperto una volta terminato l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.