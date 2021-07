Due incidenti sul Raccordo Anulare: code in entrambe le carreggiate

Code e traffico sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di due incidenti: uno in carreggiata interna avvenuto in Galleria Appia con code dalla Prenestina, l’altro in esterna tra l'A24 e Bufalotta che ha coinvolto 3 vetture in corsia di sorpasso con il traffico deviato momentanemanente sulle corsie centrale e di marcia lenta.

Come comunica ancora Astral Infomobilità un terzo incidente, con inevitabile traffico, si è verificato anche sulla Diramazione Roma Nord dell'autostrada A1 tra Settebagni ed il Grande Raccordo Anulare, in direzione della Capitale.