Incidente sul raccordo anulare: traffico deviato e code chilometriche

Traffico deviato e code chilometriche sul grande raccordo anulare a causa di un incidente stradale. Il sinistro avvenuto in carreggiata interna per cause in via di accertamento, ha visto coinvolto un veicolo ed una persona è rimasta ferita.

In particolare l'incidente è avvenuto sulla carreggiata interna dell'A90, all'altezza del chilometro 44+700, in prossimità della galleria Appia. Al fine di permettere l'intervento dei soccorritori il traffico è stato deviato sulla sola corsia di emergenza. Inevitabili le ripercussioni con traffico intenso e code chilometriche.

Sul posto le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.