Incidente sul raccordo anulare: si scontrano quattro auto, chiuse due corsie di marcia

Traffico in tilt sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente stradale. La carambola ha coinvolto quattro veicoli. Il sinistro in carreggiata esterna, fra le uscite per l'autostrada Roma-Firenze e lo svincolo 9 via di Settebagni Bel Poggio-Fidene.

L'intervento dei soccorritori poco dopo le 11:00 di venerdì 10 febbraio. Sul posto è intervenuto il personale del 118, il personale Anas e la polizia stradale. Seppur senza feriti gravi, al fine di consentire i rilievi scientifici, ricostruire la dinamica del sinistro e rimuovere i veicoli - non marcianti - che hanno occupato le carreggiate il traffico è stato deviato temporaneamente sulla sola corsia di marcia lenta.

Pesanti le ripercussioni al traffico, con code in aumento all'altezza dell'ingresso della diramazione Roma Nord.