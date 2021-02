Caos sul Raccordo Anulare: furgone in fiamme dopo maxi carambola, chiusa la complanare

L'incidente stradale sulla carreggiata esterna fra Castel Giubileo e la via Flaminia

Il furgone in fiamme dopo l'incidente (foto Reporter Montesacro)

Mattinata d'inferno sul Grande Raccordo Anulare a causa di una maxi carambola che ha coinvolto tre auto ed un furgone poi andato in fiamme. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 8:30 di mercoledì mattina all'altezza del km 19 fra Castel Giubileo e la via Flaminia, in carreggiata esterna.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale intervenuti sull'A90, la carambola sarebbe stata innescata da una Ford Focus che ha tamponato un furgone, un Fiat Ducato, da qui la carambola che ha coinvolto altre due auto che si trovavano dietro. Poi l'incendio, che ha interessato il furgone a la parte anteriore della Ford.

Ad avere la peggio la conducente della Focus, affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica. Illeso il conducente del furgone.

Per permettere l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere temporaneamente la complanare esterna del tratto di A90 dove è avvenuto il sinistro, chiuso anche lo svincolo di immissione al GRA di Via Flaminia. Terminati gli accertamenti e spente le fiamme dai vigili del fuoco la circolazione è tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 10:00 circa.

Sul posto sono intervenuti il personale di Anas e le pattuglie della Sottosezione Settebagni della Polizia Stradale di Roma.