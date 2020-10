Incidente sul Raccordo Anulare: camion ribaltato in galleria

Un camion ribaltato su un fianco in galleria. Questo quanto ha determinato dei pesanti disagi alla circolazione del Grande Raccordo Anulare. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 19:15 di lunedì 1 ottobre all'altezza dell'uscita Appia dell'A90, in carreggiata interna.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra Tuscolano 2. A ribaltarsi su una fiancata per cause in via di accertamento un camion per il trasporto della carta e del cartone. Illeso il conducente del mezzo pesante. Per rimuovere il camion è stato necessario l'intervento dell'autogru dei pompieri.

Per consentire l'intervento dei soccorritori la corsia del Raccordo Anulare dove il camion si è ribaltato è stata interdetta alla circolazione stradale con inevitabili risentimenti al traffico e lunghe code di auto in fila. Sul posto oltre ai pompieri il 118 e la Polizia Stradale a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.