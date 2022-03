Auto ribaltata dopo impatto con una colonnina dei servizi, poi la fuga di gas

Ha perso il controllo dell'auto, poi ha impattato contro una colonnina dei servizi provocando una fuga di gas. L'incidente stradale è avvenuto all'alba di domenica al Quartaccio, chiuso un tratto di strada la stessa è stata riaperta dopo la messa in sicurezza dell'area.

Il sinistro intorno alle 5:00 di domenica 6 marzo in viale Andersen dove il conducente di una Toyota Aygo ha perso il controllo della vettura finendo contro colonnina del gas, per poi ribaltarsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale che, oltre a provvedere ai consueti accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente, hanno provveduto alla chiusura di un tratto di viale Andersen, di via Valle dei Fontanili e via Fratelli Grim per motivi di sicurezza causa fuoriuscita di gas.

Allertati i vigili del fuoco per gli interventi di competenza, messa in sicurezza la colonnina del gas la strada è stata riaperta nel corso della mattinata.