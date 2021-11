Incidenti stradali, quattro morti in tre giorni sulla strade di Roma e provincia. Sono 14 le vittime in un mese

Quattordici vittime in un mese. Quattro negli ultimi tre giorni sulle strade di Roma e provincia. Con la riapertura progressiva delle attività nell'anno post lockdown le strade della Capitale hanno ripreso il normale flusso di mezzi in circolazione, e con loro è ricominciata l'amara conta del numero dei feriti e dei decessi in incidenti stradali. Numeri in calo rispetto al 2019, ma in aumento (proprio in relazione ai mesi di coprifuoco) rispetto all'anno scorso.

Il tragico week end di sangue si è aperto sabato mattina quando Federica Ciambella è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto su via di Lunghezzina. Ventidue anni, diplomata all'istituto Agrardio Sereni di Colle Prenestino, la giovane era residente nella vicina Giardini di Corcolle. La tragedia stradale intorno alle 7 del mattino quando la vettura sulla quale si trovava la vittima è uscita fuori strada impattando violentemente contro un albero.

Sempre sabato è giunta la notizia del decesso di Faycal Bejaoui, l'uomo travolto da un furgone mentre camminava sul ciglio della strada a Tor San Lorenzo, nel Comune di Ardea. Cinquantotto anni compiuti lo scorso 9 di gennaio, residente ad Ardea, il cittadino tunisino è deceduto all'ospedale San Camillo dove era stato trasportato in fin di vita lo scorso martedì sera. Ad arrestare il pirata della strada che lo ha ucciso, i carabinieri.

Sempre un pirata della strada, questa volta di 29 anni anni, ha causato la morte invece di Alessandro Tavanti, 24enne residente a Monteverde. Fatale uno scontro sulla via Ostiense. Il pirata al volante dell'Audi A3 ha travolto lo scooter Honda Sh 1500 di Alessandro Tavanti, è poi fuggito ed è stato rintracciato nella sua abitazione, a Prati, dalla polizia locale di Roma Capitale.

Nei dieci mesi del 2021, dal 1 gennaio al 31 ottobre, sulle strade della Capitale la Polizia Locale è intervenuta per 84 incidenti mortali. Se si prende a confronto il 2019, si può osservare un netto calo sia del numero di incidenti che del numero di deceduti. Nel 2019 gli interventi per sinistri stradali sono stati 30384, dei quali 11084 con feriti, mentre 132 furono le vittime.

Nel 2018 erano stati ben 151 i decessi per incidenti. Caso a parte l'anno 2020, in cui i mesi di lockdown per emergenza epidemiologica hanno ridotto il numero sia degli incidenti che delle vittime (in tutto l'anno furono 21006 gli incidenti rilevati e 96 le vittime). Ora, però, con le regole anti Covid meno stringenti le strade di sono ripopolate e, putroppo, il numero delle vittime è in aumento.