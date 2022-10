In un anno sono morte 121 persone sulle strade di Roma e provincia

In un anno sulle strade di Roma e provincia sono morte 121 persone. Alto anche il dato di ciclisti e persone che avevano scelto il monopattino coinvolti in incidenti. Lo dicono le statistiche elaborate da Aci e Istat, secondo le quali nel 2021 a Roma si sono registrati 11.129 incidenti stradali (8.229 nel 2020 e 12.271 del 2019) con 13.862 feriti (10.452 nel 2020 e 15.919 nel 2019) e 121 vittime (104 nel 2020 e 131 nel 2019).

Sono 45 i decessi tra i motociclisti, rispetto ai 30 del 2020 e 41 del 2019, mentre hanno perso la vita 3 ciclisti rispetto ai 5 del 2020 e ai 7 del 2019. Complessivamente il numero dei veicoli a due ruote coinvolti in incidenti nel 2021 è stato di 5.304 a fronte di 3.778 nel 2020 e 5.791 nel 2019.

Sale anche il numero di sinistri che vedono coinvolti gli scooter elettrici. Sono 198 i monopattini elettrici coinvolti in incidenti nel 2021, con 179 feriti e 4 morti, mentre nel 2020 si erano registrati 70 incidenti, con 64 feriti e nessuna vittima. Tra i pedoni si registrano 32 vittime, rispetto ai 40 del 2020 e 42 del 2019.

Le cause degli incidenti

La distrazione alla guida e il mancato rispetto della segnaletica si consolidano tra le prime cause degli incidenti: nel 2021 hanno causato, complessivamente, il 52,6% dei sinistri rispetto al 49% del 2020, mentre l’eccesso di velocità ha causato, nel 2021, il maggior numero di incidenti mortali (27,9%).

La maggior parte degli incidenti (84,5% sul totale) si registra su sulle strade all'interno dei centri abitati (il dato non cambia rispetto agli anni precedenti) e sempre sulle strade urbane si sono registrati oltre i due terzi delle vittime totali.

Non solo. Dei 9 morti su monopattino ben 4 sono concentrati nella provincia di Roma che totalizza così il 44% dei morti a livello nazionale. Nel 2021, sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti. In media, rispettivamente, 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno.

I dati a livello nazionale

Le statistiche, elaborate da ACI e Istat a completamento di quanto già elaborato a luglio in tutta Italia, mostrano una situazione di ritorno alla normalità in seguito all'allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da covid 19. E il dato rischia di essere ancora più pesante. Nei primi sei mesi del 2022 l'osservatorio Asaps, nell'ambito degli incidenti plurimortali, ha registrato 62 sinistri gravissimi, nei quali si sono contate 145 vittime (47 incidenti con 2 morti, 10 con 3 morti, 4 con quattro morti, 1 con oltre 4 vittime) e 78 feriti.



Rispetto al 2021 gli incidenti plurimortali fanno registrare +29,2%, le vittime +38,1%, i feriti -19,6%. Le regioni con più episodi sono state Lombardia e Piemonte con 9 incidenti. Mentre rispetto alla pirateria, secondo l'osservatorio Asaps nel 2021 sono stati 1.017 gli episodi gravi, erano stati 892 nel 2020, (+14%). I morti nell'anno appena trascorso sono stati 110 e 1.141 le persone ferite. Nel 2020 i morti erano stati 92 e i feriti 1.037.

"Il rapporto ACI/ISTAT - ha dichiarato Giuseppina Fusco Presidente dell'Automobile Club Roma - - evidenzia i rischi connessi alla sensibile diffusione dei monopattini elettrici nella Capitale: in un solo anno sono quasi triplicati gli incidenti e pressoché tutti hanno comportato conseguenze lesive ai conducenti. Si dimostra l’intrinseca pericolosità dei mezzi e l’opportunità di intensificare, accanto all’adeguamento normativo e dei dispositivi di sicurezza, iniziative di formazione. Proprio in questi giorni l’AC Roma sta ricevendo le adesioni degli Istituti scolastici ai corsi ACI per l’anno 2022-2023, che comprendono anche un modulo formativo per la conduzione in sicurezza dei monopattini elettrici".