Pulmino scolastico fuori strada, feriti 3 bambini e il conducente

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare tre bambini e il conducente di un pulmino scolastico rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Rocca di Papa. Due squadre, accorse da Frascati e Marino, per rispondere con prontezza all'allarme lanciato poco dopo le 7.00.

"C'è un pulmino con dei bambini all'interno ribaltato". A bordo l’autista, l’assistente e 5 bambini. Poco, prima per cause ancora da accertare, il mezzo è finito a fuori strada, ribaltandosi sul fianco. Attimi di paura, soprattutto per i bambini presenti. Per intervenire però si è atteso l'intervento dei vigili del fuoco.

Il personale giunto sul posto ha immediatamente soccorso i cinque scolari e le due persone, autista e assistente. È stato inoltre richiesto l’ausilio del 118 che ha trasportato tre bambini ed il conducente in codice giallo presso l'ospedale per ulteriori e più approfonditi controlli medici.