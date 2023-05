Al via il processo per l'omicidio stradale di Francesco Valdiserri

Inizierà presto il processo abbreviato per l'omicidio stradale di Francesco Valdiserri, investito e ucciso a 18 anni la notte dello scorso 19 ottobre su un marciapiede in via Cristoforo Colombo a Roma mentre era in compagnia con un amico. I genitori e la sorella di Francesco Valdiserri saranno parte civile nel processo.

L'accusa nei confronti della conducente dell'auto è di omicidio stradale aggravato. Secondo quanto emerso dalla consulenza affidata dai pm, la donna quella sera aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito e guidava l'auto ad una velocità superiore al limite autorizzato in quel tratto di strada.

Il giudice Valerio Savio oltre ai familiari di Valdiserri, rappresentati dall'avvocato Cesare Placanica, ha ammesso come parte civile l'associazione Vittime della strada. Nella prossima udienza fissata per il 12 luglio arriveranno le richieste del pm Erminio Amelio, titolare dell'inchiesta. La 24enne, che oggi non è comparsa in udienza, si trova ai domiciliari e a quanto si apprende sta seguendo un percorso di recupero.