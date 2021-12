La presidente del IX Municipio investita dai vigili davanti al Campidoglio

Tanta paura e, fortunatamente, nessuna ferita grave per Maria Teresa Di Salvo, la presidente del IX Municipio investita da un'auto della polizia locale di Roma Capitale, a pochi passi dal Campidoglio. A ricostruire l'incidente, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della sezione infortunistica intervenuti perché i vigili, parte in causa, non possono procedere sul sinistro.

Secondo quanto si è appreso, l'auto della polizia locale avrebbe centrato Di Salvo durante una manovra in via Tempio di Giove. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Di Salvo, ferita alle gambe e alle braccia, è stata portata in ospedale dal 118 in codice giallo. Non è in gravi condizioni.

Il racconto della presidente

Raggiunta da Roma Today, Maria Teresa Di Salvo ha raccontato cosa è successo nel tardo pomeriggio di ieri: "Erano le 17,30 circa - ricorda la presidente - ed ero appena uscita dal dipartimento Personale del Campidoglio, avevo una riunione con la vicesindaco Scozzese e con l'assessore Catarci. Alle 18 c'era un incontro in Municipio quindi mi stavo sbrigando, camminavo lungo la strada diretta verso via del Tempio di Giove. All'altezza della curva è spuntata la volante dei vigili che prima mi ha abbagliato e poi mi ha investita. Lì per lì non ho sentito nulla, ero più arrabbiata per la perdita di tempo che per l'incidente, poi però è arrivato anche il dolore". Secondo quanto riferisce Di Salvo, gli agenti hanno raccontato di aver provato a frenare "ma essendoci i sampietrini bagnati hanno ottenuto l'effetto opposto e l'auto è slittata colpendomi". Ma l'umore della minisindaca è buono, nonostante la sventura: "Avevo anche un cappotto fucsia, sicuramente ero visibile!". Ora dovrà rimanere a riposo per 7 giorni: "In ospedale mi hanno fatto lastre e una tac al cranio, sono escluse fratture ma ho diverse contusioni. Speriamo di poter tornare operativa presto, per ora non riesco nemmeno a camminare".