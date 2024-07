Scontro tra un'auto della polizia e una dei carabinieri. Tram bloccati per due ore

Incidente stradale su via Prenestina dove, all'altezza dell'incrocio con viale della Serenissima si sono scontrate un'auto dei carabinieri e una pattuglia della polizia.

L'incidente poco dopo le 18 e 30. L'auto dei carabinieri della stazione Prenestina, di passaggio da viale della Serenissima verso via Tor de Schiavi, si è scontrata con una gazzella del commissariato Tor Carbone in transito sulla corsia preferenziale riservata ai tram a lampeggianti accesi, ma sirene spente. A bordo un minore proveniente dall'ufficio immigrazione, successivamente preso in carico da un altro equipaggio.

L'auto della polizia ha centrato lateralmente quella dei carabinieri, con il poliziotto alla guida che, secondo quanto si apprende, si sarebbe assunto la responsabilità dello scontro. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Solo l'agente alla guida ha dovuto fare ricorso alle cure mediche perché contuso a un ginocchio.

In tilt i tram, bloccati per due ore da e verso Centocelle. Su strada i bus sostitutivi.​