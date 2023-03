Incidente sulla Prenestina: investito da un pullman dell'esercito sui binari del tram

È stato investito da un pullman dell'esercito italiano mentre attraversava i binari del tram. A rimanere gravemente ferito un uomo, trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale mercoledì pomeriggio sulla via Prenestina, nella zona del Pigneto.

L'investimento è avvenuto per cause in via di accertamento intorno alle 17:00 all'altezza del civico 51 della strada consolare, poco distante dalla sede di Atac. Travolto dal torpedone, il 35enne è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso dall'ambulanza all'ospedale San Giovanni Addolorata. Fermatosi a chiamare i soccorsi il soldato alla guida del pullman sul posto sono intervenuti gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi scientifici al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.

Al fine di permettere l'intervento dei soccorritori i tram della linea 5, 14 e 19 sono stati sospesi con l'attivazione dei bus sostitutivi. Le corse sono tornate alla normalità a partire dalle 19:00 circa, dopo due ore di stop.

Lite sul tram 2

Un mercoledì di passione quello vissuto dai pendolari che usufruiscono dei tram. Alle 14:30 circa infatti erano stati i convogli della linea 2 a essere sospesi. In quel caso a determinare lo stop è stata una lite fra due passeggeri a causa di una sigaretta accesa sul mezzo pubblico con uno dei due pendolari che ha spruzzato dello spray urticante a bordo.

Auto sui binari a Centocelle

Sempre sulla medesima linea ferrata, nel tardo pomeriggio, un altro stop, questa volta ai tram della linea 5. In questo caso a determinare il disservizio è stata un'auto parcheggiata sui bianri in via Bresadola, a Centocelle, con le linee deviate sulla tratta Prenestina-Togliatti e l'attivazione dei bus navetta fra la Prenestina e via Bresadoli-piazza dei Gerani.