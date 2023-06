Incidente nella notte: scontro tra auto, morto un 46enne. Feriti quattro ragazzi

Aveva 46 anni e si chiamava Fabio De Chiara. È l'ultima vittima della strada. L'uomo è infatti deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte. Due le vetture venute a contatto. Quattro i feriti, tutti trasportati in ospedale. La tragedia, l'ennesima a Roma e provincia, fra i comuni di Palestrina e Gallicano nel Lazio, nel quadrante sud est della Capitale.

Incidente sulla via Prenestina Nuova

L'incidente con esito mortale è avvenuto la notte fra martedì 6 e mercoledì 7 giugno sulla via Prenestina Nuova. Qui, per cause ancora in via di accertamento, una Citroen Xsara, alla cui guida c'era Fabio De Chiara, si è scontrata con una Mercedes Classe A, condotta da un 21enne romano. All'interno di quest'ultima vettura anche tre passeggeri. Violento l'impatto fra le due macchine che non ha lasciato scampo al 46enne che si trovava a bordo della vettura francese. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Quattro feriti

Feriti anche il 21enne alla guida della Classe A e i tre passeggeri che viaggiavano nell'auto tedesca con lui. Sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale di Palestrina, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Morto Fabio De Chiara

Resta da accertare la dinamica. Sulla via Prenestina Nuova sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio, quelli dell'aliquota del nucleo radiomobile e della compagnia di Palestrina. Sequestrati sia la Xsara che la Classe A, il conducente della Mercedes è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

La salma di Fabio De Chiara è stata invece traslata all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con la tragedia in cui ha perso la vita Fabio De Chiara sale a 60 il numero delle vittime per incidente stradale a Roma e provincia in questi primi 5 mesi del 2023. Un bollettino di guerra, i cui numeri aumentano inesorabilmente giorno dopo giorno su strade urbane ed extraurbane del territorio.