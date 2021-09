Incidente sulla Prenestina: si scontrano un tram e uno scooter, morto un 18enne

Ancora sangue sulle strade di Roma, dove nella serata di venerdì 17 settembre un 18enne è morto in un incidente avvenuto nella zona del Pigneto. In particolare il sinistro è avvenuto alle 20 su via Prenestina: per cause ancora da accertare, all'altezza del civico 66, nei pressi della sede Atac, si sono scontrati un tram della linea 5 e uno scooter a bordo del quale si trovavano due giovanissimi.

Ad avere la peggio il conducente, un 18enne. Grave il passeggero, un 17enne, trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto: lo scontro, dalle prime informazioni, sarebbe avvenuto sulla corsia del tram, in direzione Porta Maggiore. I rilievi sono affidati al V gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Dalle 20, e per oltre due ore, le linee tram 5, 14 e 19, sono rimaste bloccate in entrambe le direzioni.