Incidente sulla Prenestina: auto contro albero, feriti quattro ragazzi

Quattro ragazzi in ospedale, fra i quali uno in condizioni gravi. E' la conseguenza di un incidente stradale avvenuto domenica notte a Centocelle dove un'auto ha impattato contro un albero. L'intervento dei soccorritori sulla via Prenestina, altezza incrocio viale Palmiro Togliatti.

Secondo la ricostruzione degli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto intorno alle 2:00 della notte fra il 15 ed il 16 gennaio, il conducente di una Fiat Seicento, dove viaggiavano in totale quattro ragazzi romani di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, avrebbe perso il controllo della vettura per poi impattare violentemente contro un albero. Da qui la carambola con la macchina che ha quindi colpito un palo dell'illuminazione pubblica ribaltandosi.

Sul posto le ambulanze del 118 hanno quindi trasportato i quattro giovani in ospedale, ad avere la peggio uno dei passeggeri, refertato in codice rosso. Svolti i rilievi scientifici, secondo i primi accertamenti dei caschi bianchi nell'incidente stradale non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.