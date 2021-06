Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un bus e 2 vetture

Prenestina chiusa per un'ora e mezza. Per fortuna nessuno è rimasto ferito

La strada chiusa per un'ora e mezzo, la linea tranviaria interrotta, un semaforo divelto. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 4 giugno, su via Prenestina alle 10.30. Un incidente che ha visto coinvolte tre auto e un autobus della linea 314, gestito dalla RomaTpl. Ad innescare l'incidente un'Audi Q7 che percorreva la corsia centrale del tram della via Prenestina.

Giunta all'altezza di Largo Irpinia il conducente ha perso il controllo, sfondando i parapedonali e finendo contro una Lancia Y e un furgone Iveco. Colpito anche un bus. Nell'incidente è stato divelto anche un semaforo.

Sul posto gli agenti del V gruppo Prenestino. Nessuno è rimasto ferito, ma per il ripristino del semaforo la strada è stata chiusa al traffico con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Interrotta anche la linea tranviaria. La situazione è tornata alla normalità alle 12.10.