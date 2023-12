Prenestina: esce dall'auto dopo incidente, travolto da un pirata della strada. È in fin di vita

Era uscito con le proprie gambe dall'auto con la quale si era appena ribaltato. Prima di riuscire a chiamare i soccorsi è stato però travolto da una seconda vettura in transito. Il conducente della macchina si è poi dato alla fuga lasciandolo in condizioni disperate sull'asfalto. L'incidente stradale è avvenuto stanotte sulla via Prenestina, zona Centocelle. In fin di vita il 35enne investito, trasportato d'urgenza in ospedale. Attivamente ricercato il pirata della strada.

L'incidente sulla Prenestina

Sono le 2:30 della notte fra venerdì e sabato quando un 35enne alla guida di una Smart perde il controllo dell'auto sulla via Prenestina, altezza via Giacomo Mancini. La citycar si ribalta è termina la sua corsa su una fiancata al centro della carreggiata. Probabilmente già ferito, il 35enne alla guida esce dalla vettura prima dell'arrivo dei soccorsi.

Travolto da un pirata della strada

In attesa dell'ambulanza il 35enne viene però travolto da una vettura che procedeva a forte velocità in direzione di viale Palmiro Togliatti e la zona del Quarticciolo. Un pirata della strada, che dopo aver sbalzato l'uomo in aria non si è fermato né a prestare né tanto meno a chiamare i soccorsi. In condizioni gravissime il conducente della Smart è stato poi trasportato dall'ambulanza del 118 in pericolo di vita all'ospedale San Giovanni.

Auto incidentata al distributore

Sono state poi le pattuglie del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire sulla via Prenestina. Eseguiti i primi rilievi scientifici i caschi bianchi hanno poi trovato poco distante, all'interno di un distributore di carburante, una Citroen C3. Sulla vettura i danni compatibili con il precedente investimento. Del conducente nessuna traccia.

Caccia al pirata della strada

Posto sotto sequestro il veicolo, gli agenti della locale stanno lavorando al fine di identificare chi fosse alla guida dell'auto.

Incidente a Giardinetti

Grave incidente della Prenestina che è solo l'ultimo di una lunga serie avvenuti sulle strade della Capitale nelle precedenti 48 ore. Quattro le vittime, tre le persone rimaste gravemente ferite, a cui si deve aggiungere il 35enne travolto a Centocelle. Poche ore prima - alle 17:40 di venerdì pomeriggio - è stato uno scooterista a rimanere gravemente ferito dopo essersi scontrato con un autocarro. L'incidente in via Massa Calciana, nella zona di Giardinetti. Grave, il 30enne alla guida dello scooter è stato trasportato in codice rosso in ospedale dal personale del 118.

Quattro morti in 3 giorni

Un bollettino di guerra quello che arriva dalle strade di Roma e provincia. Marcello Grossi, investito da un'auto a Tor Tre Teste. Fabrizio Provinciali, deceduto dopo essere finito contro un muro con una Mercedes sempre nella zona del Collatino. Roberto Brancaccio, travolto in sella al suo scooter da un'auto poi datasi alla fuga in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Nomentana. Ad aprire l'amaro bilancio un 35enne, morto mercoledì pomeriggio in seguito a un incidente autonomo avvenuto sull'autostrada Roma-Fiumicino. 187 le vittime sulle strade di Roma e provincia in questo 2023. Una strage senza fine.