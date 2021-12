Incidente all'ingresso del porto: scontro tra auto, due feriti

Incidente frontale all'ingresso del porto di Civitavecchia dove si sono scontrate due auto. Il sinistro nel tardo pomeriggio di Santo Stefano in via del Lazzaretto. Ad impattare sono state due auto di media cilindrata, dui una una alimentata a GPL. Giunti sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno affidato i due occupanti delle auto alle cure del personale sanitario ed hanno messo in sicurezza l'area.

La dinamica dell'incidente è affidata alla Polizia locale di Civitavecchia presente sul posto.