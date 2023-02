Incidente a Porta Maggiore: ciclista incastrata sotto un tram

E' rimasta incastrata sotto un tram. Paura per una ciclista romana di 64 anni coinvolta in un incidente stradale a Porta Maggiore. L'intervento dei soccorritori intorno alle 17:15 di oggi - giovedì 16 febbraio. Qui i vigili del fuoco del Tuscolano hanno provveduto a estrarre la donna bloccata sotto la parte anteriore di un tram della linea 14. Cosciente la pedalatrice è stata poi affidata alle cure del 118 e trasportata in ambulanza al policlinico Umberto I in codice rosso.

Al fine di estrarre la ciclista rimasta bloccata sotto il treno è stato necessario l'intervento del carro sollevamenti. Sul posto per accertare l'accaduto e ricostruire la dinamica dell'incidente stradale gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Avvenuto in orario di punta, in un crocevia nevralgico della città, inevitabili sono state le ripercussioni alla viabilità. Le corse dei tram 5 e 14 sono state interrotte con l'attivazione dei bus sostitutivi tra Porta Maggiore e Termini in entrambe le direzioni.