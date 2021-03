Incidente a Porta di Roma: carambola tra auto e scooter, grave un 80enne

Il sinistro in via Giuseppe De Santis. Pesanti le ripercussioni alla viabilità della zona

Un incidente stradale con temporanea chiusura della strada. Questo quanto ha mandato in tilt la zona di Porta di Roma, nel III Municipio Montesacro. Un sinistro nel corso del quale sono rimaste coinvolte due vetture ed uno scooter con un uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 di giovedì 25 marzo in via Giuseppe De Santis, strada che collega la rotatoria di via delle Vigne Nuove agli svincoli del vicino Grande Raccordo Anulare. Tre i mezzi rimasti coinvolti, una Panda, una Smart ed un Piaggio X8.

Ad avere la peggio lo scooterista, un uomo di 80 anni, affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini.

Da accertare la dinamica, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.

Pesanti le ripercussioni alla viabilità, con traffico rallentato in via delle Vigne Nuove, largo Luchino Visconti, via Carlo Ludovico Bragaglia, viale Cesco Baseggio e via Mario Soldati.