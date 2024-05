Incidente sull'A1, scontro tra 3 tir. Due feriti gravi

Scontro tra tre Tir alle 14.30 di oggi sull'autostrada A1 in direzione Roma, all'altezza di Ponzano. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra 5A per le operazioni di estrazione dei conducenti e per la messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata, coadiuvata dall'APS di Poggio Mirteto del comando di Rieti.

Al momento risultano 2 persone in codice rosso. Sul posto l'Elisoccorso Ares 118. La carreggiata è temporaneamente chiusa in direzione Roma.