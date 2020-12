Caos sulla Pontina: autocarro distrugge 100 metri di guard rail, strada chiusa in direzione Latina

Traffico in tilt sulla statale Pontina, dove poco dopo le 16 un autocarro si è schiantato, all'altezza del chilometro 14 e 400, in zona Spinaceto, contro il guardrail. Per 100 metri il mezzo pesante ha proseguito la propria corsa, danneggiando in maniera seria lo spartitraffico.

Attualmente la circolazione in coda in direzione sud è deviata lungo un’adiacente viabilità complanare. Sul posto è intervenuto personale di Anas, del 118 e della polizia stradale di Aprilia. Al termine delle operazioni di recupero del mezzo incidentato, oltre che di pulizia del piano viabile verrà ripristinata la regolare circolazione.

Secondo quanto si apprende sono previste almeno quattro ore di lavoro.

Per evitare l’incolonnamento, e ricongiungersi con via Pontina, i veicoli provenienti dall’Eur possono optare per la Cristoforo Colombo. Utilizzando la corsia laterale, si seguono le indicazioni per uscire su via di Mezzocammino. Da lì, proseguendo su via Eroi di Rodi, si ha la possibilità di riprendere la via Pontina in direzione Latina.