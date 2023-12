Incidente sulla Pontina, scontro tra due veicoli: un ferito. Traffico in tilt

Incidente sulla via Pontina nel pomeriggio di oggi, domenica 31 dicembre. All'altezza del chilometro 51 e 400, è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma ad Aprilia, in corrispondenza dello svincolo per Nettuno/Campo di Carne.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di una persona e lo sversamento di olio sul piano viabile. Il personale Anas è intervenuto sul posto per le operazioni di bonifica al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.