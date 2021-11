Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena tra tre auto e un furgone: strada chiusa

Tamponamento a catena, un ferito e strada verso Roma temporaneamente chiusa. Mattinata di passione per gli automobilisti in marcia sulla via Pontina. Intorno alle 7:45 di oggi, 24 novembre, tre auto e un furgoncino, si sono scontrati per motivi ancora da appurare. Sul posto il personale Anas, il 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto si è appreso, una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Lo scontro è avvenuto al km 28,000, all'altezza di Pomezia, nel tratto di strada che porta verso la Capitale. La strada è stata chiusa, per permettere la pulizia dell'asfalto, ed il traffico è stato deviato in complanare.