Incidente Pontina, tamponamento a catena: fino a 7 chilometri di coda

Mattinata di passione per i "pendolari" della Pontina a causa di un tamponamento a catena avvenuto nella mattinata del 10 settembre. Intorno alle 7:50, infatti, tre veicoli si sono scontrati. Nessuno è rimasto ferito in modo grave. Tanto invece il traffico.

A sottolinearlo è Anas che gestisce quel tratto stradale: "La carreggiata è provvisoriamente chiusa in direzione Roma al chilometro 28,800 a Pomezia, nella città metropolitana di Roma, a causa di un incidente. Il traffico è deviato lungo via Naro. Si registrano code per circa 7 chilometri", si legge in una nota.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. La carreggiata è stata riaperta alle 9:15.