Incidente sulla Pontina, scontro tra camion e auto: un ferito

Ancora un incidente sulla via Pontina. L'impatto, come rende noto Anas, è avvenuto nel pomeriggio del 27 agosto in direzione sud in corrispondenza del km 18,000, all'altezza di Castel di Decima, in provincia di Roma.

Il tamponamento, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto provocando il ferimento di una persona e danni alle barriere stradali.

Attualmente è attiva la chiusura della corsia di marcia per permettere la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto è presente il personale Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.