Incidente sulla Pontina, scontro tra due tir: traffico bloccato

Scontro tra due tir e traffico in tilt sulla via Pontina, con strada chiusa. È la conseguenza di un incidente stradale avvenuto alle 17:40 di giovedì 18 aprile. Dopo l'impatto uno dei due metti pesanti è stato scoperchiato e il carico ha invaso la strada.

La Pontina è stata chiusa in direzione Roma, all'altezza di Castel Romano, in prossimità del km 17,400. Il personale di Anas si è recato sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, la polizia locale con il IX gruppo Eur e la polizia stradale. Al momento non si ha notizia di eventuali feriti.