Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena tra auto e pullman: strada chiusa verso Roma

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile

È stata temporaneamente chiusa la carreggiata della Pontina al km 31,400, in direzione della capitale, a Pomezia, a causa di un tamponamento fra più veicoli. Nell’impatto è coinvolto anche un pullman.

Il traffico viene diviato con uscita obbligatoria allo svincolo Laurentina con possibilità di riprendere la complanare in via Pontina Vecchia. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.