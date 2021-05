Pontina: tre incidenti in direzione Roma, code chilometriche in ingresso nella Capitale

Mattinata nera sulla via Pontina dove a causa di tre incidenti si sono formate code chilometriche in direzione Roma. Ad aprire le danze un sinistro avvenuto intorno alle 6:30 all'altezza di via Mascagni, in località Aprilia, tre i veicoli coinvolti. Prestato soccorso agli automobilisti, nessuno dei quali costretto alle cure dell'ospedale, poco dopo un secondo scontro, sempre in direzione della Capitale.

Code sulla Pontina

Avvenuto sempre nel territorio di Aprilia (km 48) all'altezza di via Guardapasso, come il precendete incidente sono stati tre i veicoli coinvolti. Più pesanti le ripercussioni al traffico, con code per 7 chilimetri sempre in entrata nella Capitale, ed il traffico deviato temporaneamente su una sola corsia.

Intorno alle 8:30 un terzo incidente, ancora in direzione nord, tra Pomezia e via Monte d'Oro, come segnala Astral Infomobilità. Anche in questo caso inevitabili le code per permettere l'intervento della PolStrada di Aprilia.