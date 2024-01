Incidente sulla Pontina: carambola tra cinque auto, due feriti

Incidente stradale sulla via Pontina. Una carambola tra cinque auto. Due i feriti. Per consentire l'intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere la carreggiata in direzione della Capitale tra via dei Rutuli e il bivio di via Laurentina.

L'intervento dei soccorritori poco prima delle 9:30 all'altezza del chilometro 34,200, nel territorio di Ardea. Un maxi incidente che ha bloccato il traffico in entrata a Roma.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.