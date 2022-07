Incidente via Pontina: si scontrano auto e moto, grave il centauro

Incidente stradale sulla via Pontina dove un motociclista è rimasto gravemente ferito. Lo scontro fra la Honda 300 che guidava ed un'auto intorno alle 18:30 di venerdì 29 luglio all'altezza di Castel Romano. Apparso da subito in condizioni critiche il centauro è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale.

L'intervento degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale all'altezza del chilometro 22,600 della strada statale 148, direzione Pomezia. Qui la moto condotta da un uomo italiano di 57 anni si è scontrata con una Volkswagen T Cross. Affidato alle cure del 118 il motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso.

Al fine di consentire i rilievi scientifici, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia dei detriti dalla strada il tratto di via Pontina interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico con pesanti ripercussioni alla normale viabilità.