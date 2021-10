Incidente sulla Pontina: scontro tra due moto, centauro in codice rosso in ospedale

Due incidenti e traffico in tilt sulla via Pontina. Mattinata nera per gli automobilisti in transito in direzione Latina sulla SR148 dove si sono succeduti due incidenti. Il primo scontro poco dopo le 9:00 all'altezza di Castel Romano (chilometro 23,800) in direzione Sud.

A scontrarsi per cause in via di accertamento due moto, una Kawasaki Z900 ed una Bmw R1250 GS Ad avere la peggio il centauro in sella alla moto giapponese, affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso al Campus Biomedico. Sul posto per eseguire i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente sulla Pontina

Qualche ora più tardi, intorno alle 11:00, un secondo incidente è avvenuto questa volta nel territorio di Aprilia (in provincia di Latina), al chilometro 46+200. Dalle informazioni raccolte, all’altezza di via del Commercio, un’auto si è ribaltata rimanendo al centro della carreggiata. Anche in questo caso il sinistro ha avuto ripercussioni sul traffico: code, sempre in direzione sud, si sono formate da via Nettunense a via del Commercio.