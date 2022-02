Incidente via Pontina: detriti in strada dopo tamponamento, traffico e rallentamenti

Un tamponamento fra auto, come a decine ne avvengono ogni giorno. L'urto fra le vetture ha però avuto come conseguenza la dispersione dei detriti sulla strada, con inevitabili conseguenze alla viabilità. L'incidente stradale è infatti avvenuto sulla via Pontina, poco dopo le 8:40 di giovedì mattina, in orario di punta d'ingresso in città, all'altezza dello svincolo del grande raccordo anulare.

Da qui il traffico con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in entrata a Roma. Un ritardo nella pulizia dei detriti dal manto stradale, avvenuta dopo quasi due ore, ha fatto poi il resto con auto in coda fra Tor de' Cenci e via Cristoforo Colombo. Ad aggravare ulteriormente la situazione un secondo sinistro, avvenuto su via Colombo, che ha comportato disagi nel tratto compreso fra via Pontina e viale dell'Oceano Atlantico, in direzione Eur.