Incidente via Pontina, si scontrano tre auto: traffico e code in ingresso a Roma

Lunedì mattina complicato per gli automobilisti in ingresso a Roma dalla via Pontina, bloccati nel traffico a causa di un incidente stradale. Tre le auto coinvolte. Il sinistro intorno alle 8:00, in orario di punta. Lunghe le code, come segnala Astral Infomobilità.

Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 36 della sr148 fra via Tufello e via Casali di Pianto, fra i comuni di Aprilia ed Ardea. Con la dinamica ancora da accertare, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità, in attesa della rimozione dei tre veicoli coinvolti nel sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Incidenti e traffico sul Raccordo Anulare

Traffico e code si sono registrati anche su un'altra importante arteria per l'ingresso nella Capitale, il grande raccordo anulare. Qui due incidenti hanno determinato dei forti rallentamenti sia in carreggiata esterna tra l’Appia e la A24 Roma-Teramo e tra l’Aurelia e la via Del Mare, sia in interna, tra Boccea e la Cassia Bis.