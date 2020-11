Pontina: auto ribaltata dopo scontro con mezzo pesante, code chilometriche in uscita da Roma

Un’auto ribaltata in carreggiata in direzione Pomezia. L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì sulla via Pontina ed ha coinvolto una Fiat Punto ed un mezzo pesante. Non si sono registrati feriti ma pesanti sono state le ripercussioni al traffico in uscita dalla Capitale.

In particolare il sinistro, avvenuto per cause in via di accertamento, si è registrato all’altezza di via Decima, direzione Latina. Sul posto per accertare l’accaduto gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia Locale del IX Gruppo Eur. Pesanti le ripercussioni sulla SR148 anche in direzione della Capitale.