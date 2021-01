Auto ribaltata sulla Pontina: carreggiata chiusa e code chilometriche

Un'auto ribaltata in seguito ad un incidente stradale. Questo quanto ha richiesto la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Latina della statale 148 Pontina all’altezza del km 14, in località Spinaceto a Roma. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e una persona è rimasta ferita. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con code in aumento fra via Cristoforo Colombo e Vallerano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Come informa Anas, il traffico in direzione Latina è stato deviato temporaneamente sulla complanare.