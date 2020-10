Pontina: camion ribaltato dopo carambola con due auto, due feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt e code chilometriche sulla via Pontina a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un camion e due auto, con il mezzo pesante che ha terminato la propria corsa ribaltandosi su una fiancata. Il sinistro nel primo pomeriggio di giovedì 1 ottobre in direzione Latina. Due le persone costrette alle cure dell'ospedale con delle lievi ferite.

In particolare il sinistro si è registrato fra via Genio Civile e la zona di Campoverde. Tutta da accertare la dinamica, con gli agenti dell Polizia Stradale di Aprilia intervenuti sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità con la strada chiusa temporaneamente per consentire l'intervento dei soccorritori. Inevitabili i rallentamenti con code chilometrche in direzione del capoluogo pontino. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Latina.

Terminati i rilievi e rimossi i mezzi incidentati il traffico è stato deviato inzialmente sulla sola corsia di sorpasso in attesa della riapertura della SS148 con il traffico che è tornato progressivamente alla normalità.