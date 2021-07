Caroselli col "botto" a Ponte Milvio, scontro auto-scooter durante i festeggiamenti per l'Italia: due feriti

Festeggiamenti col "botto" a Roma Nord dove un'auto ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre in strada centinaia di tifosi festeggiavano la vittoria all'Europeo dell'Italia sulla Spagna. Un sinistro senza feriti gravi, avvenuto intorno all'1:30 in piazzale di Ponte Milvio, all'ombra della Torretta Valedier.

Due i mezzi coinvolti, un'auto Bmw ed uno scooter Honda. Ad avere la peggio i due passeggeri del mezzo a due ruote, affidati alle cure delle ambulanze e trasportati in ospedale con delle lievi feriti (in codice giallo ed in codice verde). Una dinamica da accertare, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale mentre a Roma Nord proseguivano i caroselli per la vittoria della Nazionale ai calci di rigore contro le Furie Rosse.