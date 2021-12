Incidente a Ponte di Nona: investita da un suv mentre fa jogging, grave una 48enne

Stava facendo jogging quando all'altezza di una rotatoria è stata investita da un suv. E' stata ricoverata in gravi condizioni una runner rimasta ferita dopo essere stata colpita da una vettura a Nuova Ponte di Nona, in prossimità dell'omonima stazione ferroviaria della linea Fl2.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 12:00 di lunedì 20 dicembre in via Vincenzo Bonifati. All'altezza dell'intersezione della rotatoria con via Casale Cerroncino la donna, una 48enne di nazionalità moldava, è stata investita da un Ford Escosport condotto da un un uomo, fermatosi a chiamare i soccorritori.

Ferita gravemente, sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) che hanno il comando a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente ed i caschi bianchi del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale per eseguire i rilievi scientifici. Affidata alle cure del personale del 118 la 48enne è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Trasporto al nosocomio universitario di viale Oxford che sarebbe avvenuto dopo un'attesa di oltre un'ora, come sottolineato dal segretario romano aggiunto del sindacato Sulpl della polizia locale Marco Milani: "Scandalosi i tempi di intervento del soccorso sanitario, registrati dai colleghi sul posto in un'ora e trenta minuti. Solo alcuni giorni fa i caschi bianchi di Roma Capitale, han dovuto pagare di tasca propria un taxi, per accompagnare celermente una persona in ospedale. L'emergenza Covid non può giustificare prestazioni emergenziali da terzo mondo".