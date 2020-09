Nuova Ponte di Nona: due incidenti in poche ore, tre feriti

Due incidenti in poche ore a Nuova Ponte di Nona. Tre i feriti, due ragazzi in sella ad una moto ed un automobilista, tutti trasportati in codice rosso in ospedale.

Incidente in viala Francesco Caltagirone

Il primo scontro è avvenuto poco dopo le 19:00 di lunedì 14 settembre in viale Francesco Caltagirone. Qui, all'altezza della rotatoria di via Lorenzo Nottolini hanno impattato per cause in via di accertamento una moto Yamaha ed una Volkswagen. Ad avere la peggio conducente e passeggero del mezzo a due ruote, due ragazzi di 24 e 21 anni.

Allertati i soccorritori per il 24enne (il passeggero), è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Stesso Triage anche per il centauro che portava la due ruote, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

Auto ribaltata in via Chiodelli

Nel corso della notte i 'caschi bianchi' del Comando di via Duilio Cambellotti sono poi intervenuti alle 4:30 circa in via Raoul Chiodelli, sempre all'altezza di una rotatoria. In questo caso il sinistro ha riguardato una Volkswagen Tiguan ed una Fiat Panda.

Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria, trasportato in ospedale in codice rosso. Per consentire l'intervento degli agenti della municipale la strada è stata chiusa in direzione del centro commerciale Roma Est per poi essere riaperta una volta terminati i rilievi scientifici.