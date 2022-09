Si scontrano tir ed auto, grave un 22enne

Incidente stradale a Pomezia dove si sono scontrati un tir ed un'auto. Ad avere la peggio il conducente della vettura, trasportato in codice rosso in ospedale. L'intervento degli agenti della polizia locale di Pomezia intorno alle 14:30 su via di Valle Caia, strada che collega la via Laurentina alla via Ardeatina. Ad impattare per cause in via di accertamento una Fiat Punto cabrio che si è scontrata contro la motrice di un mezzo pesante.

Ferito, il 22enne alla guida della macchina è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 al nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della municipale del comune della provincia sud di Roma. Al fine di eseguire gli accertamenti e rimuovere i mezzi incidentati via di Valle di Caia è stata chiusa sino alle 17:00 circa.