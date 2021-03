Perde controllo dell'auto in curva e si scontra frontalmente con un'altra vettura, morta una donna

Incidente mortale a Pomezia dove è morta una donna. Il sinistro in via di Monte d'Oro, a perdere la vita una 65enne, dopo uno scontro frontale fra due auto.

La tragedia stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 31 marzo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Pomezia, diretti dal comandante Angelo Pizzoli, l'incidente ha coinvolto due auto, una Fiat Punto alla cui guida c'era la vittima ed una Citroen C4 condotta da un 46enne.

In prossimità di una curva, all'altezza del civico 35, il condudente della C4 ha perso il controllo della vettura invadendo la corsia di marcia opposta sulla quale viaggiava la 65enne. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla donna alla guida della Punto, per cui i soccorritori nulla hanno potuto se non constatarne il decesso.

Ferito anche il condudente della Citroen, trasportato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove è stato poi sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Sequestrate le due vettura, la salma della donna, residente a Pomezia come il 46enne, è stata trasltata al Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.