Incidente a Pomezia, scontro frontale tra uno scooter e un furgone: muore un 55enne

Tragedia a Pomezia dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 giugno, un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via Monte d'Oro. Fatale uno scontro frontale tra lo scooter condotto dalla vittima e un furgone, alla cui guida si trovava un 47enne, rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma: per lui prognosi di 30 giorni.

L'incidente alle 16.40. La vittima, a bordo di uno scooter Yamaha XMax, - secondo quanto appreso da RomaToday - si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone Fiat Talento. Nell'impatto il 55enne è stato sbalzato sull'asfalto. Una caduta fatale: troppo gravi le ferite riportate e anche i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ad indagare sull'esatta dinamica dell'incidente i carabinieri della Compagnia di Pomezia che, come da prassi, hanno sequestrato i veicoli.