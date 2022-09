Incidente a Pomezia: autocisterna carica di gpl finisce fuori strada

Ha perso il controllo dell'autocisterna carica di Gpl finendo fuori strada per poi finire in un fossato per cause ancora in via di accertamento. L'incidente stradale è avvenuto mercoledì mattina a Pomezia. Richiesto l'intervento ai soccorritori all'altezza del chilometro 8 di via di Valle Caia sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

Nel dettaglio il sinistro ha interessato una autocisterna della capacità di 15mila litri (con all'interno 2000 litri di gpl). Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto necessario l'intervento del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) che ha da subito cominciato le operazioni di recupero del gas nello stato liquido fuoriuscito dal mezzo pesante con successiva bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata.