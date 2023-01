Investe bimbi e scappa, torna in libertà il pirata della strada. Il giudice: "Vada a piedi"

"Mi raccomando, non guidi più. Vada a piedi". Queste le parole che il giudice ha riferito al termine dell'udienza al pirata della strada che nel pomeriggio di ieri ha investito sulla via Nomentana due bambini ed una donna per poi darsi alla fuga. Fermato poi dagli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale in zona Talenti, il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto ma lo ha rimesso in libertà.

L'uomo - un cittadino italiano di 63 anni - dopo aver investito due bambini di 7 e 11 anni all'altezza di largo Giampiero Arci, ha proseguito in auto finendo contro altri veicoli dopo aver travolto una donna di 60 anni che stava attraversando la strada. Con l’auto - una Dacia Dokker - non più in grado di marciare, si è quindi allontanato a piedi. Quando è stato avvicinato dai vigili all'altezza di via Grazia Deledda, il 63enne ha aggredito una agente, che ha riportato 7 giorni di prognosi. L’uomo è stato quindi arrestato, accusato di omissione di soccorso e resistenza e denunciato a piede libero per lesioni.

All’udienza per direttissima di giovedì mattina a piazzale Clodio, l’uomo ha ammesso i fatti contestati senza saperne spiegare le ragioni. "Ricordo che ero al volante, c’è stato l’incidente, alcune mamme urlavano, ho visto la strada libera e mi sono allontanato ha detto il 63enne, difeso dall’avvocato Chiara Porta Crozon. L’uomo è risultato negativo ai test per alcol e droga e la sua auto è stata sequestrata. Il pm in udienza ha chiesto la misura cautelare in carcere ma il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso il 63enne in libertà. ‘’Mi raccomando, non guidi più, vada a piedi’’ ha detto il giudice al termine dell’udienza.

I bambini e la donna investiti sono stati trasporati in ospedale, tutti in codice rosso (in dinamica per i due piccoli).