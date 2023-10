Investita a largo Preneste: preso il pirata della strada che ha ucciso Mary Grace Duque

Ha un nome e un volto il pirata della strada che ha investito e ucciso Mary Grace Duque, la cittadina filippina di 42 anni travolta da un'auto - poi fuggita - a largo Preneste. Rinvenuta l'auto le indagini degli agenti del V gruppo Prenestino hanno portato all'individuazione dell'uomo ritenuto alla guida della vettura abbandonata poi dallo stesso nella zona di Portonaccio. Romano, 30 anni, già noto alla giustizia, si era reso irreperibile fino a questa mattina, quando è stato fermato alle porte di Roma dagli agenti della polizia stradale, sull'autostrada A1, sulla diramazione per l'A24, all'altezza del chilometro 541.

Investita la mattina dello scorso 29 settembre, Mary Grace Duque morì poco dopo in ospedale. Una perdita che ha scosso profondamente la comunità filippina, riunitasi in preghiera domenica scorsa in ricordo della donna. Subito dopo la tragedia in tanti si sono adoperati a raccogliere testimonianze per contribuire a individuare il responsabile dell'investimento mortale. Ritrovata l'auto a noleggio, gli agenti della municipale hanno identificato da subito l'uomo alla guida.

Riuscito a rendersi irreperibile è stato poi scovato e preso in meno di una settimana. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

