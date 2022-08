Pirata della strada travolge motociciclista e scappa con l'auto

Pirata della strada la notte di Ferragosto a Ladispoli, sul litorale laziale, dove un automobilista ha travolto una moto e si è poi dato alla fuga senza prestare i primi soccorsi. Ferito il centauro è stato trasportato d'urgenza in ospedale con la polizia che ha cominciato le indagini risalendo nell'arco di poche ore all’automobilista in fuga.

Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro è stato possibile accertare che il conducente della moto, mentre percorreva via Palo Laziale, è stato violentemente urtato da un’autovettura in transito lungo lo stesso senso di marcia, cadendo a terra dopo aver perso il controllo del proprio veicolo. A causa dello scontro il malcapitato ha riportato alcune ferite per le quali è stato costretto a ricorrere all’intervento dei sanitari del presidio territoriale di cure primarie di Ladispoli.

L’automobilista, accortosi dell’impatto, invece di fermarsi si è dato alla fuga, allontanandosi velocemente dal luogo del sinistro, probabilmente perché spaventato per quanto accaduto.

Grazie alle testimonianze raccolte e all’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza messe a disposizione dalla polizia locale, gli uomini del commissariato di Ladispoli, attraverso la meticolosa analisi dei dati raccolti, hanno individuato l’intestatario della macchina.

Sulla base delle dichiarazioni rese da quest’ultimo è stato, poi, possibile risalire al responsabile dell’incidente il quale dovrà rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, oltre ad incorrere nella sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.