Pirata della strada travolge due donne sulle strisce pedonali e scappa, caccia a una Yaris blu

Le ha travolte in auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Poi si è fermato un attimo, ha visto le due donne in terra attraverso lo specchietto retrovisore e ha ingranato la marcia senza prestare i primi soccorsi. È caccia al pirata della strada che ha investito due donne in pieno centro storico ad Albano Laziale. Fuggito a bordo di una Yaris blu l'automobilista, le due donne sono invece state trasportate d'urgenza in ospedale.

L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 19:00 di mercoledì 15 febbraio in corso Giacomo Matteotti. All'altezza del civico 38, le due donne - entrambe cittadine ucraine di 32 e 54 anni - sono state centrate in pieno mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Scaraventate in terra, le due sono state soccorse dal personale del 118. Trasportata in codice giallo all'ospedale di Velletri la più giovane, ad avere la peggio è stata la 54enne, portata d'urgenza al nuovo ospedale dei Castelli in codice rosso con un trauma cranico e fratture multiple.

Sul posto, oltre al personale del 118, gli agenti della polizia locale e i poliziotti del commissariato di Albano Laziale. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, i testimoni ascoltati hanno riferito della presenza di un uomo di circa 50 anni alla guida dell'auto. Cominciata la caccia alla Yaris blu, il pirata della strada è riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.